В ОПЕК опровергли публикацию WSJ о словах саудовского принца о ценах на нефть

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Информация the Wall Street Journal о телефонном разговоре делегатов ОПЕК+ на прошлой неделе, в ходе которого министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман предупредил своих коллег о падении цен на нефть до $50 за баррель при продолжении нарушения установленных квот на добычу, не соответствует действительности, заявляет ОПЕК.

В секретариате подчеркнули, что статья издания "совершенно неточна и вводит в заблуждении".

"На прошлой неделе такой телефонной конференции не было, и никаких звонков или видеоконференций не было с момента последней встречи ОПЕК+ 5 сентября. Предполагаемые заявления, приписываемые неназванным источникам, не заслуживают доверия и полностью сфабрикованы", - говорится в сообщении.

ОПЕК отмечает, что издание допустило "вопиющие пренебрежение к министрам ОПЕК+", в том числе приписав бен Сальману цитату: "Некоторым лучше заткнуться и соблюдать свои обязательства перед ОПЕК+".

За несколько часов до заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) WSJ сообщила подробности телефонной конференции ряда участников ОПЕК+, прошедшей на прошлой неделе, в ходе которой бен Сальман допустил падение цен на нефть до $50 за баррель, если страны ОПЕК+ не будут соблюдать договоренности об ограничении добычи. Участники того разговора восприняли его заявления как завуалированную угрозу ценовой войны с целью сохранения рыночной доли королевства, пишет издание. Среди не соблюдающих договоренности саудовский принц особо выделил Ирак и Казахстан.