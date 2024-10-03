Brent подорожала до $74,9 за баррель

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост днем в четверг на фоне сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

К 14:20 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,04 (1,41%), до $74,94 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $1,01 (1,51%), до $71,16 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent подорожала на 0,5%, WTI - на 0,4%.

Рынок ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана. Как сообщали израильские СМИ, власти страны решили, что примут ответные меры, скоординировав свои действия с США. По данным Channel 12, рассматривается возможность нанесения удара по стратегическим объектам Ирана, в том числе по ядерным и нефтяным.

Президент США Джо Байден накануне также заявил, что обсудит с израильской стороной их ответные меры и выступил против ударов по ядерной инфраструктуре Ирана.

"Вероятность перебоев поставок из Ирана и не только увеличивается по мере эскалации конфликта", - отметил старший экономист Rystad Energy Клаудио Галимберти.

"Однако у ОПЕК+ много незадействованных мощностей, что стало результатом последовательных сокращений добычи за последний два года, - добавил эксперт. - Этот факт не дает ценам на нефть подняться слишком высоко, несмотря на один из самых глубоких кризисов на Ближнем Востоке за последние четыре десятилетия".

Накануне Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе повысились на 3,89 млн баррелей, хотя эксперты ожидали их снижения на 1,43 млн баррелей.