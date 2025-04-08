Levi's завершил I финквартал с чистой прибылью

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co. завершил первый квартал 2025 финансового года с чистой прибылью и подтвердил годовой прогноз.

За три месяца, которые завершились 2 марта, чистая прибыль компании составила $135 млн, или 34 цента в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $10,6 млн, или 3 цента на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов поднялась до 38 центов на бумагу с 26 центов.

Выручка выросла на 3,1% и достигла $1,53 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, оценивали в среднем скорректированную прибыль компании на уровне 28 центов на акцию при выручке в $1,54 млрд.

Levi's по-прежнему ожидает роста выручки по итогам текущего финансового года на 1-2%. Скорректированная прибыль прогнозируется в диапазоне $1,2-1,25 на бумагу.

За последние три месяца капитализация Levi's упала примерно на 24% (до $5,3 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 снизился на 15%.