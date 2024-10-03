Минфин осудил попытки использовать ESG-повестку для создания барьеров в торговле

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Минфин России и партнеры из дружественных стран сохраняют интерес к повестке устойчивого развития (ESG), но готовы противодействовать применению этих принципов как инструмента несправедливой конкуренции - для создания барьеров на международном финансовом рынке и в торговле.

Об этом замминистра финансов Иван Чебесков заявил, выступая на конференции Всероссийского союза страховщиков (ВСС), посвященной проблематике ESG в страховании.

"Мы сильно разочаровались, когда увидели, что принципы ESG, климатической повестки и "зеленой" повестки используются для того, чтобы выстраивать барьеры, снижать глобализацию, уровень торговли - этого не должно быть. В этой связи принципы ESG сами себя могут дискредитировать, что в какой-то степени и происходит - зачастую возникает негативное восприятие формулировок климатической и "зеленой" повестки. Хотя в целом, если посмотреть в глубь проблемы, все из нас поддерживают экологию, этот вопрос очень важен для нас", - заявил Чебесков.

"Мы будем выбирать свой путь, страны глобального юга тоже будут выбирать свой путь в реализации повестки устойчивого развития. Можно называть как угодно эти принципы, но главное, чтобы за этим не прятались другие геополитические цели, связанные с желанием оградить конкуренцию, помешать доступу к инфраструктуре финансовых рынков", - подчеркнул он.

"Это одна из проблематик, с которой сталкиваемся мы, другие страны глобального юга, страны БРИКС в ситуациях введения ограничений на использование финансовой инфраструктуры, за доступ к которой страны платят огромные деньги. Эта инфраструктура действительно была благом, но в какой-то момент приходит осознание, что цена и возможность использования в качестве инструмента ограничения конкуренции делает ее неудобной и неэффективной для использования в ряде стран глобального юга, для так называемых развивающихся экономик", - продолжил замминистра.

В этой связи, полагает он, "нам предстоит придумать, и это уже происходит, свою инфраструктуру финансового рынка, свои принципы устойчивого развития, которые могут быть в связке с принципами ООН, но не позволят использовать эти принципы в целях несправедливой конкурентной борьбы".

Сам Минфин намерен развивать принципы устойчивого развития, и в страховании в том числе. "Страхование - это, в первую очередь, управление рисками. В первую очередь речь идет о рисках, связанных с изменением климата и экологией", - полагает Чебесков.

"Здесь страхование, несомненно, окажется существенным фактором управления такими рисками, - сказал он. - Я знаю, что наше страховое сообщество активно занимается разработкой таких продуктов, мы готовы всегда помогать и участвовать на законодательном уровне, где необходимо предлагать соответствующие изменения законодательства".

Президент ВСС Евгений Уфимцев, выступая на конференции, отметил, что "вопросы повестки устойчивого развития находятся в тренде государственной политики".

"Мы видим, как в документах, которые разрабатывают регуляторы, этому уделяется значительное внимание. Например, задачи, связанные с ESG-повесткой, уже включены в основные направления развития финансового рынка, разработанные Банком России на ближайший период до 2027 года", - отметил он.

Со своей стороны, ВСС как саморегулируемая организация уделяет теме значительное внимание, сказал Уфимцев. Также и отдельные страховые компании во внутренних бизнес-процессах и в общих подходах к организации бизнеса внедряют подходы устойчивого развития. Принципы, связанные с "зеленой повесткой", с социальной компонентой ESG - это те направления, в которых страховщики могут сильно проявиться, положительно влиять на своих клиентов.

Президент ВСС привел пример вовлеченности страховщиков в реализацию социальной компоненты ESG-принципов через разработку "программ медицинской страховой защиты в корпоративном ДМС, которые постоянно расширяются и улучшаются, становятся фактором привлечения и удержания персонала предприятий и компаний в условиях кадрового дефицита".