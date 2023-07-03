Госзаказчики в I полугодии выполнили требования по "зеленым" закупкам только на 9%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Госзаказчики в первой половине текущего года выполнили требования по проведению "зеленых" закупок только на 9%, заявил руководитель аналитического центра "Интерфакс ProЗакупки" Георгий Сухадольский на форуме "Роль бизнеса в устойчивом будущем Сибири" (ESG-форум).

"По данным системы анализа закупок "Интерфакс-Маркер", в I половине 2023 года госзаказчики провели 18,4 тысячи закупок товаров, к которым должны предъявляться экологические требования, - сказал Сухадольский. - На самом же деле такие требования предъявлялись только при проведении 4,1 тысячи закупок. В денежном выражении речь идет о 124 млрд рублей и 11 млрд рублей соответственно".

Впрочем, по словам Сухадольского, в отдельных категориях "эко-продукции" доля проведенных "зеленых" закупок значительно выше. Так, в случае с бумажными изделиями доля закупок, в рамках которых предъявлялись экологические требования, составила 50%, в случае с органическими удобрениями - 58%. При этом с мягкими и твердыми поверхностными покрытиями (тротуарная плитка, мягкая кровля и т.п.) - только 6%.

По мнению гендиректора "Национального ESG-Альянса" Андрея Шаронова, такие показатели можно объяснить тем, что у государства значительно меньше опыта проведения "зеленых" закупок, чем, например, у крупного бизнеса. "В России только в прошлом году появилось правительственное постановление, стимулирующее проведение "зеленых" закупок, - отметил Шаронов. - И то, оно касается только пяти номенклатурных позиций".

Руководитель направления "Устойчивое развитие" Центра макроэкономических исследований НИФИ Минфина Екатерина Копалкина обратила внимание, что в госзакупках, как в России, так и, например, в странах Евросоюза или БРИКС полноценные, комплексные меры поддержки/стимулирования "зеленых" закупок также не выстроены. Причем, в подавляющем большинстве случаев речь идет только об "экологических" закупках, а не о полноценных ESG-закупках (в целом включает в себя понятия Environmental, Social, Governance - экологические и социальные факторы, а также факторы корпоративного управления).

Также участники форума отметили, что в крупных, прежде всего экспортно-ориентированных компаниях, уже созданы или создаются собственные ESG-стандарты, в том числе затрагивающие сферу закупок. В то же время их поставщики - малый и средний бизнес - в настоящее время не заинтересованы в развитии в этом направлении. В частности, из-за ожидания роста накладных расходов, связанных с выполнением ESG-требований, и больших рисках потери рынка крупных корпоративных и госзаказчиков при введении таких требований.

Крупный бизнес (прежде всего, госкомпании), в свою очередь, также опасается активно использовать свои ESG-стандарты при проведении закупок, поскольку та же Федеральная антимонопольная служба считает такие дополнительные требования ограничением конкуренции. То есть, по оценке госкомпаний, для развития ESG-тематики в сфере закупок требуются изменения не только в закупочное законодательство, но и в антимонопольное.

Как сообщалось, в сфере госзакупок вопрос ESG-тематики активно обсуждается последние два-три года. Так, например, еще в конце 2021 года некоторые участники рынка госзакупок полагали, что в скором времени "зеленость" закупок и "зеленость" поставщиков будет отрейтингована и внесена в определенные реестры.

Впрочем, тогда же эксперты отмечали, что с принятием и распространением в стране ESG-стандартов есть определенные трудности. Это отсутствие единых стандартов, возможность применения требований "зелености" не только к товарам, но и к поставщикам.

С начала 2023 года вступило в силу правительственное постановление №1224, по которому государственные заказчики должны требовать от поставщиков указывать долю вторичного сырья при закупках бумажных изделий, тротуарной плитки, мягкой кровли, органических удобрений и некоторых других товаров.

В марте регуляторы отметили преждевременность введения ESG-тематики в сферу закупок или использования госзакупок и закупок госкомпаний для стимулирования этого направления.

"Смотреть надо от производства, от технологий, - говорил тогда заместитель министра финансов Алексей Лавров. - И только когда такие производства реально будут действовать и будет налажен контроль за производством экологической продукции, только тогда можно будет говорить об использовании института госзакупок для поддержки или стимулирования таких производств - на третьем, четвертом этапе".

"Сейчас нет правил в рамках специального законодательства, которые задавали бы сами критерии экологичности, обеспечивали измеримость этих критериев, определяли бы порядок администрирования, - отмечала заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе. - Тогда (при наличии таких правил - ИФ) это можно будет использовать в закупочном законодательстве. Сейчас в стране нет понимания, какие предприятия "зеленые", а какие нет. Также отсутствует реестр таких предприятий, данные которого можно было бы использовать в закупках".

По мнению Лаврова, необходимо двигаться к тому, чтобы вся продукция соответствовала экологическим требованиям, в том числе товары народного потребления. "Надо двигаться в направлении налогового обременения неэкологических или недостаточно экологических товаров", - говорил он.