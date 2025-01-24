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В Минэкономразвития бенефициаром "зеленой повестки" Евросоюза назвали Китай

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Евросоюз будет вынужден корректировать свою "зеленую повестку" и трансграничное углеродное регулирование (ТУР), которые сыграли с обратным знаком для европейских производителей, а основным бенефициаром стал Китай, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев.

По его словам, вопросы того, что под видом решения климатических задач ряд стран, например, ЕС вводят торговые ограничения через те же механизмы ТУР, поднимаются и на площадке РКИКа (рамочная конвенция ООН об изменении климата - ИФ), и в Женеве (где находится штаб-квартира ВТО - ИФ).

"Поднимаются нами, понятно, с точки зрения отстаивания нашей позиции о том, что климатические цели - это одно, а то, что делают в виде ТУРа - это в чистом виде торговые ограничения. Мы эту позицию будем отстаивать, и жесткость нашей позиции будет только расти. Так или иначе наши коллеги, в том числе и по БРИКС, разделяют это видение", - сказал замминистра.

"На мой взгляд, эта ситуация (с "зеленой повесткой" в ЕС - ИФ) будет меняться, потому что, как показывает опыт последних нескольких лет, главный бенефициар всей этой "зеленой повестки" - не ЕС, а совсем другая страна - одна из стран БРИКС", - считает Ильичев

"Посмотрите, кто наиболее преуспевает в производстве электромобилей, батарей, солнечных панелей, ветрогенераторов и далее по списку", - ответил он на вопрос, является ли главным бенефициаром Китай.

"Поэтому, на мой взгляд, сама идея "зеленой повестки" о том, чтобы обеспечить опережающее технологическое развитие для Евросоюза, не сработала. Наоборот, она сработала с обратным знаком, и, на мой взгляд, европейцы в ближайшие несколько лет будут вынуждены принимать какие-то решения в связи с этим. Поэтому повестка развиваться будет, но в несколько ином ключе, нежели хотелось бы нашим бывшим западным партнерам", - считает Ильичев.

БРИКС ВТО Владимир Ильичев Евросоюз Китай Минэкономразвития
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