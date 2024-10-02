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Запасы нефти в США выросли на 3,89 млн баррелей за неделю

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,89 млн баррелей - до 416,93 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 1,12 млн баррелей и составили 221,2 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,28 млн баррелей, до 121,64 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,43 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 200 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 2 млн баррелей.

США
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