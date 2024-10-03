Citi видит риски серьезных последствий конфликта Ирана и Израиля для рынка нефти

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Команда аналитиков по сырьевому сектору Citigroup Inc. видит несколько вариантов развития ситуации на Ближнем Востоке, самым опасным из которых для нефтяного рынка было бы закрытие Ираном прохода через Ормузский пролив. Об этом говорится в их обзоре, пишет MarketWatch.

Этот сценарий может реализоваться в случае ударов Израиля по важным объектам нефтяной инфраструктуры Ирана, считают эксперты .

Закрытие Ормузского пролива "станет переломным моментом для мирового рынка нефти и глобальной экономики". Развитие ситуации по этому сценарию может спровоцировать "резкий скачок цен на нефть - до уровней, значительно превышающих предыдущие рекорды", полагают аналитики.

Они, однако, не видят высокой вероятности такого развития событий и придерживаются мнения, что как только геополитическая напряженность спадет, нефтяной рынок вновь столкнется с понижательным давлением по мере приближения 2025 года.

Citi отмечает, что целью удара Израиля по Ирану в ответ на недавнюю атаку могут стать объекты энергетической инфраструктуры, включая НПЗ, терминалы и электростанции. Это может привести к нехватке нефтепродуктов в Иране, а также возможным отключениям электричества и даже вынужденной приостановке добычи на некоторых нефтяных месторождениях.

Банк оценивает объем добычи нефти Ираном на уровне 3,4 млн баррелей в сутки (б/с), конденсата - более чем в 700 тысяч б/с. Основная часть добываемых в стране энергоресурсов поступает на 14 НПЗ и комплексов по фракционированию конденсата, которые при полной загрузке перерабатывают нефть в объеме порядка 2 млн б/с и 600 тысяч б/с конденсата.

Эксперты Citi отмечают, что Иран в основном самостоятельно обеспечивает себя большинством нефтепродуктов, но является нетто-импортером бензина. Страна экспортирует заметные объемы сжиженного нефтяного газа (LPG), нафты и дистиллятов.

Последствия ответной атаки Израиля на Иран будут зависеть от того, затронут ли они физически нефтяную промышленность страны. Небольшое повреждение объектов нефтяной инфраструктуры перерабатывающих предприятий, терминалов и не самых важных экспортных терминалов может привести к потере поставок нефти в объеме 300-450 тысяч б/с.

Атака на крупнейший иранский экспортный терминал на острове Харг приведет к "более крупным и длительным" последствиям для нефтяного сектора Ирана. Удар Израиля по этому терминалу считается маловероятным, однако влияние такого события на рынок будет серьезным. Именно это может подтолкнуть Тегеран к перекрытию Ормузского пролива, считают аналитики.

Ежедневный объем поставок нефти и нефтепродуктов через пролив составляет более 20 млн б/с, причем две трети потоков идет в Индию, Китай, Японию и Южную Корею.

Аналитики Citi полагают, что любое закрытие Ормузского пролива будет временным, и оно приведет к развитию альтернативных маршрутов. У Саудовской Аравии и ОАЭ есть возможность перенаправить значительную часть экспорта через нефтепроводы, а Оман выиграет в этой ситуации за счет своего расположения.

В проигрыше в этой ситуации окажутся Ирак, Кувейт, Катар и Бахрейн, у которых нет реальных альтернатив поставкам сырья через Ормузский пролив, отмечают эксперты. Хуже всего будет Ираку, который в значительной мере зависит от поставок через пролив, при том, что нефтяные доходы обеспечивают 90% государственных расходов.

Другой сценарий, рассматриваемый экспертами Citi, предполагает, что Иран оставит Ормузский пролив открытым, но будет угрожать проходящим по нему зарубежным судам.

Базовым сценарием развития ситуации является взвешенный ответ со стороны Ирана, который, по-видимому, довольно осторожно управляет своим влиянием на прокси-группы в регионе, отмечают в Citi. Предыдущие события приводили лишь ко временным всплескам на нефтяном рынке с очень быстрым восстановлением.