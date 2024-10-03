Международные резервы России с 20 по 27 сентября увеличились на $8,4 млрд

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 27 сентября составили $633,6 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 20 сентября международные резервы равнялись $625,2 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $8,4 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.