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Международные резервы РФ с 6 по 13 сентября увеличились на $1 млрд

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 13 сентября составили $617 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 6 сентября международные резервы равнялись $616 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $1 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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