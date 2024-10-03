Индекс активности в сфере услуг США в сентябре вырос до максимума с февраля 2023 г.

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в сентябре подскочил до 54,9 пункта с 51,5 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Значение индикатора обновило максимум с февраля 2023 года.

Аналитики в среднем прогнозировали лишь умеренное повышение, до 51,7 пункта, по данным Trading Economics.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Подындекс новых заказов в сентябре увеличился до 59,4 пункта с 53 пункта в предыдущий месяц, ценовой индекс повысился также до 59,4 с 57,3 пункта, индекс производства увеличился до 59,9 с 53,3 пункта. Тем временем индикатор занятости опустился до 48,1 пункта с 50,2 пункта,

Институт управления поставками рассчитывает индекс ISM Services на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.

Между тем значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемого S&P Global, в сентябре снизилось до 55,2 пункта по сравнению с 55,7 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным. Сводный PMI понизился до 54 пунктов против 54,6 пункта в августе.