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Индекс активности в сфере услуг США в январе неожиданно снизился

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в январе опустился до 52,8 пункта c 54 пунктов в декабре, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали 54,3 пункта. При этом декабрьский уровень пересмотрен с 54,1 пункта.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Подындекс новых заказов в прошлом месяце снизился до 51,3 пункта с 54,4 пункта в декабре 2024 года, ценовой подындекс - до 60,4 пункта с 64,4 пункта. Между тем индикатор сроков поставок вырос до 53 пунктов с 52,5 пункта, занятости - до 52,3 пункта с 51,3 пункта.

"Многие респонденты отметили плохие погодные условия как фактор влияния на производство и уровень бизнеса", - сказал глава комитета по исследованию бизнеса ISM Стив Миллер. По его словам, многие также упомянули "подготовку или опасения, связанные с возможными действиями правительства США в отношении пошлин".

Институт управления поставками рассчитывает индекс ISM Services на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.

Январский индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый S&P Global, уменьшился до 52,9 пункта по сравнению с 56,8 пункта в предыдущий месяц, согласно опубликованным в среду данным. Это минимальный уровень с апреля 2024 года.

Сводный PMI снизился до 52,7 пункта с 55,4 пункта в декабре, также обновив минимум с апреля.

ISM США S&P Global Стив Миллер ISM Services
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