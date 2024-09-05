Индекс активности в сфере услуг США в августе неожиданно вырос до 51,5 пункта

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в августе поднялся до 51,5 пункта по сравнению с 51,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 51,1 пункта, по данным Trading Economics.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Подындекс новых заказов в августе увеличился до 53 пункта с 52,4 пункта в предыдущий месяц, ценовой индекс повысился до 57,3 с 57 пунктов. Тем временем индикатор занятости опустился до 50,2 пункта с 51,1 пункта, производства - до 53,3 с 54,5 пункта.

Институт управления поставками рассчитывает индекс ISM Services на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.

Между тем значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемого S&P Global, в августе увеличилось до 55,7 пункта по сравнению с 55 пунктами месяцем ранее, согласно окончательным данным. Сводный PMI повысился до 54,6 пункта против 54,3 пункта в июле.