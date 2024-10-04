ПСБ готов выкупить акции материнской компании CarMoney по 2,5 рубля за бумагу

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк установил цену выкупа акций материнский компании CarMoney (ПАО "Смарттехгрупп", СТГ) в рамках оферты на уровне 2,5 рубля за бумагу, сообщил ПСБ.

Банк планирует удовлетворить поступившие заявки в ходе торгов на "Московской бирже" 4 октября 2024 года.

ПСБ объявил об оферте в сентябре, он намерен довести долю владения в СТГ до 25%. Всего в рамках предложения банк может приобрести не более 440,9 млн акций "СмартТехГрупп" или до 20% всех акций в обращении. В рамках стратегического партнерства с СТГ банк планирует разработать и запустить технологичную платформу автокредитования совместно с компанией "Смарт-Горизонт" (дочерняя компания СТГ). Одним из ключевых условий партнерства является ежегодная выплата дивидендов ПАО "СТГ".

СТГ в течение года намерена провести дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу Промсвязьбанка, сообщала компания. Потребность в дополнительном капитале будет определена в ближайшее время в процессе доработки стратегии компании. Цена акции и параметры допэмиссии будут определены на внеочередном общем собрании акционеров. При этом менеджмент полагает, что стоимость акции в рамках дополнительной эмиссии будет не ниже цены оферты, отмечала СТГ.

МФК "КарМани" работает под брендом CarMoney с 2016 года. Она специализируется на предоставлении микрозаймов физическим лицам под залог транспортных средств. МФК "КарМани" является 100%-ным дочерним обществом "Смарттехгрупп" (СТГ). Торги акциями СТГ стартовали на "Мосбирже" 3 июля 2023 года.

Чистая прибыль ПАО "Смарттехгрупп" в первом полугодии 2024 года по МСФО составила 176 млн рублей, что на 26% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Выручка в первом полугодии выросла на 11% г/г и составила 1,7 млрд рублей. Активы группы на 30 июня составили 7,2 млрд рублей, что на 23% выше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Согласно действующей дивидендной политике, СТГ планирует проводить выплаты не реже одного раза в год в размере от 25% до 50% чистой прибыли по РСБУ. По итогам 2023 года СТГ дивиденды не выплачивала.

По данным на конец марта 2024 года 22,42% акций СТГ было на балансе ЗПИФ "Газпромбанк-Инвестиционный" под управлением АО "ААА Управление капиталом". Гендиректору СТГ Антону Зиновьеву принадлежит 14,03%, ООО "Меридиан" - 7,96%, Станиславу Корнилову - 5,09%, акционерам с долей, не превышающей 5% - 50%.

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. На базе ПСБ создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. По итогам второго квартала 2024 года ПСБ занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".