Акционерам МФК CarMoney предложат 5 декабря одобрить допэмиссию

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Смарттехгрупп" (СТГ), основным активом которого является микрофинансовая компания CarMoney, предложит акционерам провести допэмиссию, сообщила СТГ.

В повестку заседания совета директоров, которое пройдет 5 декабря, вошли два вопроса: о созыве внеочередного собрания акционеров и об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Промсвязьбанк в сентябре сообщил о намерении довести долю владения в СТГ до 25%. Для этих целей банк объявлял оферту на уровне 2,5 рубля за акцию. Всего в рамках предложения банк планировал приобрести не более 440,9 млн акций "СмартТехГрупп" или до 20% всех акций в обращении.

СТГ заявляла о намерении в течение года провести дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу Промсвязьбанка. Потребность в дополнительном капитале планировалось определить в процессе доработки стратегии компании. Цена акции и параметры допэмиссии будут определены на внеочередном общем собрании акционеров. При этом менеджмент полагает, что стоимость акции в рамках дополнительной эмиссии будет не ниже цены оферты, отмечала СТГ.

В рамках стратегического партнерства с СТГ Промсвязьбанк планирует разработать и запустить технологичную платформу автокредитования совместно с компанией "Смарт-Горизонт" (дочерняя компания СТГ). Одним из ключевых условий партнерства является ежегодная выплата дивидендов ПАО "СТГ".

МФК "КарМани" работает под брендом CarMoney с 2016 года. Она специализируется на предоставлении микрозаймов физическим лицам под залог транспортных средств. МФК "КарМани" является 100%-ным дочерним обществом "Смарттехгрупп" (СТГ). Торги акциями СТГ стартовали на "Мосбирже" 3 июля 2023 года.

Уставный капитал ПАО "Смарттехгрупп" составляет 2 203 330 301 обыкновенная акция номинальной стоимостью 1 рубль. По данным на конец марта 2024 года 22,42% акций СТГ было на балансе ЗПИФ "Газпромбанк-Инвестиционный" под управлением АО "ААА Управление капиталом". Гендиректору СТГ Антону Зиновьеву принадлежало 14,03%, ООО "Меридиан" - 7,96%, Станиславу Корнилову - 5,09%, акционерам с долей, не превышающей 5% - 50%. Позднее Зиновьев сократил свою долю до 10,16%, а затем до 6,02%.