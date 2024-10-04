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Toyota отложила начало выпуска электромобилей в США на 2026 год

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Toyota Motor перенес начало производства электрокаров на заводе в Соединенных Штатах на несколько месяцев, до начала 2026 года, на фоне замедления продаж в этом сегменте, сообщает Nikkei.

Ранее ожидалось, что первые электромобили сойдут с конвейера завода в Кентукки в конце 2025 года.

Представитель Toyota подтвердил, что, согласно текущим прогнозам компании, старт производства электромобилей в США ожидается в начале 2026 года.

В феврале японская компания анонсировала инвестиции в размере $1,3 млрд во флагманский завод в Кентукки. Общие инвестиции в предприятие составляют около $10 млрд. На заводе, в частности, будут производиться полностью электрические модели внедорожников.

За последние три месяца капитализация Toyota упала на 22%.

Toyota Кентукки США Япония
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