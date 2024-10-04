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Amazon наймет в США 250 тысяч временных сотрудников перед зимники праздниками

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. планирует нанять 250 тысяч сезонных работников в США для того, чтобы справиться с повышенной нагрузкой в преддверии праздничного сезона.

Такое же количество сезонных работников компания нанимала и в 2023 году.

В сентябре Amazon повысил минимальную почасовую оплату труда для работников складов в США на $1,5 - до $22 в час. Это повышение распространяется и на временных сотрудников и затронет порядка 800 тысяч человек.

Всего американские ритейлеры намерены увеличить штат в последние три месяца года примерно на 520 тысяч человек, по оценкам Challenger, Gray & Christmas Inc. Это на 8% меньше, чем в 2023 году.

В середине сентября Target Corp., владелец одной из крупнейших в США сети дисконтных магазинов, объявил, что наймет дополнительно порядка 100 тыс. сезонных сотрудников для работы во время праздничного периода, как и годом ранее.

С начала 2024 года капитализация Amazon выросла почти на 20%, до $1,91 трлн.

Amazon Target США
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