Amazon повысит зарплаты сотрудникам складов до $22 в час

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Американская компания Amazon.com Inc. анонсировала повышение средних зарплат для сотрудников своих складов в США до $22 в час с $20,5 в час, сообщает CNBC.

Компания с начала года также предоставит свои сотрудникам бесплатную подписку Amazon Prime, которая стоит $140 в год и дает преимущество ускоренной доставки и доступ к стриминговым сервисам.

На прошлой неделе компания увеличила среднюю оплату труда водителей-доставщиков также до $22 в час.

Общий штат Amazon насчитывает около 1,5 млн человек, большинство из которых заняты получением и отправкой товаров.

С начала 2024 года капитализация Amazon выросла на 22,3%, до $1,96 трлн.