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Bloomberg сообщил о подготовке Hyundai к IPО индийского подразделения

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейская Hyundai Motor планирует вывести на биржу свое индийское подразделение Hyundai Motor India Ltd. с оценкой в $19 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Автопроизводитель намерен продать 17,5% акций сегмента примерно за $3,3 млрд в рамках IPO в Мумбаи 22 октября. Впрочем, параметры и сроки сделки еще могут измениться.

Интерес к покупке размещаемых бумаг предварительно выразил ряд индийских и зарубежных институциональных инвесторов, включая управляющие компании, страховщиков, пенсионные и суверенные фонды.

Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) на этой неделе выдал Hyundai разрешение. Обновленные документы компания может подать уже 7 октября.

Пока самым крупным индийским IPO был листинг Life Insurance Corp. of India, которая в 2022 году привлекла 206 млрд рупий ($2,5 млрд).

По данным Bloomberg, совокупный объем проведенных в Индии с начала года первичных размещений превышает $9 млрд, что примерно вдвое больше показателя за тот же период 2023 года.

Hyundai Мумбаи Индия Hyundai Motor India Ltd Life Insurance Corp. of India SEBI
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