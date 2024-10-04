Спецслужбы Киргизии вернули государству золоторудное месторождение

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Спецслужбы Киргизии вернули на баланс государства золоторудное местоположение стоимостью более $50 млн в Баткенской области, сообщил Госкомитет национальной безопасности страны.

Золоторудное месторождение "Апрельское AZI" передали на баланс Министерства природных ресурсов и технического надзора в ходе следственно-оперативных мероприятий по уголовному делу о незаконной легализации доходов, а также финансирования группировки Камчы Кольбаева, сказано в пресс-релизе.

Общие запасы на месторождении составляют около 10 тонн золота и 15 тонн серебра. По предварительным расчетам, стоимость месторождения превышает $50 млн, отметили в ГНКБ.

Кольбаев (известный как Коля Киргиз) был застрелен 4 октября 2023 года в ходе спецоперации ГКНБ.

В 2012 году спецслужбы США включили Кольбаева в список крупнейших наркобаронов в мире. По данным Минфина Соединенных Штатов, Кольбаев, который входил в международную преступную группировку "Братский круг", занимался также взяточничеством, торговлей людьми и другой незаконной деятельностью.