Парламентская комиссия Киргизии не выявила хищений при добыче золота Кумтора

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Временная комиссия парламента Киргизии не выявила фактов хищения при добыче и хранении золота с месторождения Кумтор, сообщил глава комиссии Арсланбек Малиев на заседании парламента.

"Факты хищения при добыче, реализации и хранении золота со стороны "Кумтор Голд Компани", "Кыргызалтына" и Нацбанка Киргизии отсутствуют, а также нет фактов фальсификации количества и качества золота", - сказал Малиев.

По его словам, в хранилище Нацбанка в настоящее время находится 43,4 тонны золота, еще 1,3 тонны хранятся в швейцарском банке, который является контрагентом Нацбанка Киргизии.

Временная комиссия была создана в парламенте в сентябре 2022 года для изучения вопросов продажи золота с месторождения Кумтор и проверки деятельности рудника с момента передачи в собственность государства. В состав комиссии вошли 13 депутатов.

Ранее республиканские СМИ сообщали, что в 2021 году Киргизия продала более 19 тонн золота в Швейцарию. Официальные власти не комментировали данную информацию.

"Кумтор" являлся одним из крупнейших иностранных инвестиционных проектов в Киргизии. Рудником владела канадская компания Centerra Gold Inc., управлявшая им через дочернюю "Кумтор Голд Компани" в соответствии с соглашением от 2009 года с правительством страны.

В мае 2021 года Киргизия перевела рудник под свой контроль, мотивируя это экологическими опасениями и налоговыми претензиями. Centerra инициировала международный арбитраж, чтобы оспорить действия киргизского правительства, а "Кумтор Голд Компани" подала заявление о банкротстве. После подписания мирового соглашения с Киргизией Centerra отказалась от всех претензий к республике и отозвала свои исковые требования.

До 2021 года на руднике, согласно данным киргизского национального холдинга "Наследие великих кочевников" (компания со 100% госдолей, управляющая Кумтором в настоящее время - ИФ), ежегодно добывалось 15-17 тонн золота.

Кумтор - один из крупнейших золотых рудников в Центральной Азии, расположен в Иссык-Кульской области на севере Киргизии в 60 км от границы с Китаем.