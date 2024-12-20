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Президент Киргизии отчитался о пересмотре незаконной приватизации

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Киргизия пересмотрела незаконную приватизацию ресурсов страны, заявил президент республики Садыр Жапаров, выступая на третьем Народном курултае.

По его словам, заводы, фабрики, предприятия, земельные участки, здания и стратегические объекты становились добычей тех, кто использовал свои должности и связи, что наносило огромный ущерб государству.

"В результате наша страна лишилась не только своих активов, но и возможностей для развития, рабочих мест, а также миллиардных доходов, которые могли бы быть направлены на нужды народа - образование, здравоохранение и другие сферы. Мы возвращаем украденное имущество государству, восстанавливая справедливость", - отметил Жапаров.

Он заверил, что государство никогда не посягнет на имущество, приобретенное законным путем.

"Те, кто обогатился за счет воровства, обмана и злоупотреблений, должны понять, что их безнаказанная роскошная жизнь завершилась. Народное достояние возвращается народу. Мы не просто возвращаем украденное имущество, мы восстанавливаем доверие народа к государству. Кыргызстан должен стать государством, где бизнес ведется честно, развивается прозрачно", - заключил Жапаров.

Садыр Жапаров Киргизия Народный курултай
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