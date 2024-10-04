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Премьер-министр Франции считает высоким риск финансового кризиса в стране

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Мишель Барнье считает, что в стране высок риск финансового кризиса. Как передает BFMTV, он предупредил об этом, когда посещал международный салон животноводства в Курнон-д'Овернь в департаменте Пюи-де-Дом.

"Это торможение, оно необходимо, иначе мы идем прямо к финансовому кризису. (...) Он перед нами, нужно его предупредить. Я хочу ему помешать, чтобы защитить самых слабых", - заявил Барнье.

Так глава нового правительства аргументирует предложенные им меры по экономии 60 млрд евро на бюджете будущего года, из которых 40 млрд предполагается обеспечить за счет сокращения бюджетных расходов, а еще 20 млрд - за счет дополнительных налогов.

Ранее премьер-министр сообщил, что правительство готовит временное повышение налогов для крупных компаний и состоятельных частных лиц в рамках плана по снижению бюджетного дефицита.

Власти страны планируют меры сокращения расходов и увеличения налогов на общую сумму около 60 млрд евро в 2025 году, рассчитывая уменьшить дефицит бюджета до 5% ВВП с 6,1% ВВП в текущем году.

Эти меры вводятся на один или два года. Повышение коснется только компаний с годовой выручкой от 1 млрд евро, заявил Барнье телеканалу France 2. Таким образом, увеличение налогов затронет порядка 300 крупнейших компаний страны, отметил он.

Что касается частных лиц, повышение налогов коснется лишь самых состоятельных, с годовым доходом на семейную пару в 500 тыс. евро и выше, сказал премьер-министр. Это позволит привлечь в бюджет порядка 2 млрд евро за год, добавил он.

В общей сложности повышение налогов для крупных компаний и частных лиц позволит привлечь в бюджет около 20 млрд евро, полагают в правительстве. Власти Франции также планируют добиться существенной бюджетной экономии за счет сокращения в следующем году расходов различных министерств, местных органов власти и бюджета программы социального обеспечения.

Проект бюджета, предлагаемый правительством, подвергается критике политической оппозиции как справа, так и слева.

правительство Франция Мишель Барнье
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