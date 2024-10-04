Во Франции правительству Мишеля Барнье выдвинули вотум недоверия

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Первый вотум недоверия новому французскому правительству Мишеля Барнье заявлен в пятницу в Национальном собрании Франции и ожидается 8 октября, передает BFMTV.

"Существование этого правительства по его составу и направлениям деятельности является отрицанием результатов последних законодательных выборов", - цитирует телеканал документ инициаторов вотума.

BFMTV отмечает, что этот демарш левой коалиции "Новый народный фронт" (NFP), под которым подписались 192 депутата нижней палаты французского парламента, предпринят спустя три дня после выступления Барнье в Национальном собрании с докладом о политике правительства. Канал указывает на слабые шансы успеха этой инициативы.

Крайне правое "Национальное объединение" уже заявило, что оно не будет голосовать за предложение о недоверии правительству.

По мнению депутатов NFP, "президент республики должен был назначить в Матиньонский дворец (официальную резиденцию премьер-министра - ИФ) деятеля, предложенного "Новым народным фронтом" - коалицией, завоевавшей наибольшее число мест в Национальном собрании". Именно их представителю, считают в NFP, надлежало формировать правительство.

Еще одной причиной вотума недоверия называются "политические направления правительства Барнье", а именно: отказ исполнительной власти пересмотреть пенсионную реформу 2023 года, а также проект бюджета на 2025 год, который представляется "самым жестким за последние 25 лет".

Барнье предложил сэкономить 60 млрд евро на бюджете будущего года, из которых 40 млрд предполагается обеспечить за счет сокращения бюджетных расходов, а еще 20 млрд - за счет дополнительных налогов. Тем самым он рассчитывает уменьшить дефицит бюджета до 5% ВВП с 6,1% в текущем году. В пятницу Барнье мотивировал свое предложение риском финансового кризиса.