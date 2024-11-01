Число нефтегазовых буровых в мире в октябре выросло пятый месяц подряд

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в октябре увеличилось по итогам пятого месяца подряд и находится на максимальной отметке за семь месяцев, согласно данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце работали 1754 установки против 1751 в сентябре. При этом октябрьский уровень на 22 ниже показателя за тот же месяц 2023 года.

В США число буровых в октябре сократилось на две относительно предыдущего месяца, до 585. В Канаде показатель вырос на аналогичную величину и составил 219.

Количество установок в Латинской Америке за минувший месяц уменьшилось на две (до 155), в Африке - на шесть (до 100). При этом в Европе их число выросло на одну (до 122), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на пять (до 231), на Ближнем Востоке - тоже на пять (до 342).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру.

Среднемесячное число работающих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2023 году увеличилось по итогам третьего года подряд. Показатель вырос до 1814 по сравнению с 1747 в 2022 году.

Исторический максимум по числу работающих буровых был отмечен в 1981 году - 5624. Минимум зафиксирован в 2020 году - 1352 установки.