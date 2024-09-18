В Великобритании в июле жилье подорожало на 2,2%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Великобритании в июле 2024 года цены на жилье увеличились на 2,2% в годовом выражении, сообщило Национальное статистическое управление ONS.

Лондон стал единственным британским регионом, где было зафиксировано снижение стоимости недвижимости, на 0,4% в годовом исчислении.

В результате средняя стоимость дома в Великобритании составила 290 тысяч фунтов стерлингов ($383,4 тысячи), в Лондоне - 521 тысячу фунтов.

Financial Times отмечает, что цены на недвижимость в стране растут уже шесть месяцев подряд, тогда как в Лондоне за этот период показатель повысился лишь по итогам одного месяца.

Аренда жилья в Великобритании в августе подорожала на 8,4% относительно того же месяца годом ранее. В Лондоне аренда подорожала на 9,6%.