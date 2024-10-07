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Goldman улучшил прогноз для индекса S&P 500 в третий раз за год

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Американский фондовый индекс S&P 500 может достичь отметки в 6000 пунктов к концу текущего года, полагают аналитики банка Goldman Sachs Group под руководством Дэвида Костина.

Июньский прогноз предусматривал, что индикатор завершит год на уровне 5600 пунктов, мартовский - 5200 пунктов. В минувшую пятницу он закрылся у отметки 5751 пункт.

Прогноз на 12 месяцев улучшен до 6300 пунктов с 6000 пунктов.

На прошлой неделе Скотт Рабнер, технический стратег в Goldman, также предположил, что S&P 500 составит 6000 пунктов в конце года.

Улучшение прогнозов во многом вызвано тем, что команда Костина ожидает роста рентабельности компаний, входящих в индекс, в среднем до 12,3% в следующем году по сравнению с 11,5% в текущем. Ранее аналитики полагали, что в следующем году рост рентабельности составит всего 24 базисных пункта.

Goldman Sachs Дэвид Костин Скотт Рабнер S&P 500 США
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