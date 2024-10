Аналитики ждут роста прибыли компаний из S&P 500 в III квартале на 4,2%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Прибыль американских компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса S&P 500, в третьем квартале в среднем увеличились на 4,2%, прогнозируют опрошенные FactSet аналитики.

Повышение будет зафиксировано по итогам пятого квартала подряд, однако темпы подъема будут менее значительными, чем в январе-марте и апреле-июне 2024 года.

Очередной сезон отчетности по традиции начнут банки: в пятницу отчитаются JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo и Bank of New York Mellon. Перед ними обнародуют свои результаты PepsiCo Inc. и Delta Air Lines - во вторник и четверг соответственно.

Уолл-стрит, несомненно, будет внимательно следить за сигналами со стороны крупнейших банков о влиянии действий Федеральной резервной системы. Крупные банки США могут не получить такой большой выгоды от более низких процентных ставок, как региональные банки, по крайней мере, в сфере кредитования. Но если сокращение ставок Федрезерва вызовет значительное усиление экономической активности, диверсифицированные банки выиграют от увеличения числа сделок, расходов по кредитным картам, объема инвестиций и финансовых транзакций по всем направлениям, пишет MarketWatch.

Чистая прибыль JPMorgan в третьем квартале составила $4 в расчете на акцию при выручке в $41,5 млрд, прогнозируют эксперты. За тот же период годом ранее банк получил соответственно $4,33 и $39,87 млрд.

Wells Fargo, как ожидается, получил чистую прибыль в размере $1,28 на акцию и выручку в $20,4 млрд по сравнению с соответственно $1,48 и $20,86 млрд за аналогичный квартал прошлого года.

Значение S&P 500 с начала текущего года выросло на 20,6%. Котировки акций JPMorgan повысились на 24,2%, Wells Fargo - на 15,7%.