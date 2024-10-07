"Новабев групп" за 9 месяцев снизила отгрузки продукции на 2,8%, до 10,95 млн дал

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - "Новабев групп", один из лидеров российской алкогольной отрасли, за 9 месяцев отгрузила 10,95 млн декалитров (дал) продукции, что на 2,8% меньше, чем год назад, сообщила пресс-служба компании.

Отгрузки продукции собственных брендов составили 8,5 млн дал, что на 2,6% меньше, чем годом ранее. Импортного алкоголя было отгружено 2,4 млн дал (на 3,6% меньше).

Компания также сообщила, что продажи сети "ВинЛаб" за 9 месяцев увеличились на 29,2%, трафик вырос на 10,4%, средний чек - на 17%. К концу сентября сеть включала 1 909 магазинов.

По данным компании, объем реализации в третьем квартале превысил показатели и первого, и второго кварталов, что говорит об устойчивости бизнеса.

"Новабев групп" - один из крупнейших в России производителей и дистрибьюторов алкоголя. Выручка компании в 2023 году увеличилась на 20%, до 116,9 млрд рублей, чистая прибыль - снизилась на 4%, до 8,064 млрд рублей. Отгрузки алкогольной продукции составили 17 млн дал, что на 1% больше, чем в 2022 году.

В первой половине этого года выручка составила 57,097 млрд рублей, что на 19% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Чистая прибыль снизилась на 34%, до 2 млрд рублей, EBITDA не изменилась - 7,6 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA снизилась до 13,2% с 15,8% год назад. Валовая прибыль увеличилась на 9%, до 20,6 млрд рублей.

Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "ВинЛаб". Группа также является эксклюзивным поставщиком вина ряда мировых производителей и брендов.