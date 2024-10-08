Структура Globaltrans запускает выкуп GDR в российской инфраструктуре по 520 руб. за бумагу

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Дочерняя компания Globaltrans Investment PLC - ООО "ГТИ Финанс" запускает выкуп GDR компании, права на которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и ПАО "СПБ Банк" по цене 520 рублей за бумагу, сообщила компания.

Согласно презентации для инвесторов, структура Globaltrans готова приобрести все GDR, которые учитываются через НРД и СПБ банк, что составляет примерно 15% от общего количества выпущенных и находящихся в обращении акций Globaltrans.

Оферты будут приниматься с 8 октября по 6 ноября 2024 г. Сбор заявок на Московской бирже и "СПБ бирже" (SPB: SPBE) будет проводиться ежедневно с 10:00 мск до 15:00 мск. Если владелец GDR Globaltrans - участник биржевых торгов, то он может подать оферту через своего брокера или напрямую через инфраструктуру Московской биржи или "СПБ биржи", сказано в документе.

Удовлетворение заявок будет проходить также ежедневно с 8 октября по 6 ноября 2024 г.: в интервалах с 15:00 до 16:00 мск на "СПБ бирже" и с 16:00 до 19:00 мск на Московской бирже. Покупатель перечислит денежные средства брокеру в тот же день.

Группа Globaltrans обладает достаточными финансовыми ресурсами для осуществления выкупа и ожидает, что по его итогам не нарушит каких-либо кредитных ковенант, сказано в меморандуме к оферте.

Как сообщалось, 7 октября Globaltrans подала заявление о делистинге GDR c Московской биржи.

Ранее, 13 сентября, совет директоров Globaltrans одобрил листинг GDR компании на Астанинской международной бирже и добровольный делистинг GDR с Лондонской фондовой биржи, Московской биржи и "СПБ биржи".

Ожидается, что Астанинская биржа станет единственной торговой площадкой для GDR компании после делистинга с Лондонской, Московской и "СПБ биржи".

В связи с делистингом и переходом к единственному листингу на Астанинской бирже акционеры Globaltrans одобрили приобретение своим дочерним "ГТИ Финанс" GDR компании, права на которые учитываются в НРД и СПБ банке, по цене 520 рублей за бумагу.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках навалочных и наливных грузов. Компания была основана в 2004 г. группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом Globaltrans. Общий парк Globaltrans по состоянию на 30 июня 2024 г. составлял 64,5 тыс. единиц подвижного состава, 94% общего парка находится в собственности.

Основными акционерами Globaltrans выступают инвесткомпания Aqniet Capital LLP (Казахстан), бенефициаром которой является бизнесмен Кайрат Итемгенов (26,7% акций), и Marigold Investments Ltd (11,5% акций), ее бенефициар - сооснователь Globaltrans Андрей Филатов. Free float составляет 55,7%.