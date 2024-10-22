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GDR Globaltrans допущены к торгам на Международной бирже Астаны

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - GDR Globaltrans Investment PLC допущены к торгам на Международной бирже Астаны (AIX), сообщила компания.

Заявление о допуске к листингу и к торгам GDR на AIX было подано 15 октября. AIX станет единственной площадкой для листинга и торгов GDR компании после завершения делистинга с Лондонской фондовой биржи, Московской биржи и "СПБ биржи". В рамках листинга на AIX Globaltrans не планирует размещать новые акции или GDR, говорится в сообщении.

Накануне в понедельник были прекращены торги GDR Globaltrans режиме Т+1 на Московской бирже в связи с предстоящим делистингом GDR с этой площадки 12 ноября. Владельцы GDR могут продать их, приняв участие в тендерном предложении до 6 ноября включительно.

13 сентября совет директоров Globaltrans одобрил листинг GDR компании на AIX и добровольный делистинг расписок с Лондонской, Московской и "СПБ биржи".

7 октября компания подала заявление о делистинге GDR c Московской биржи, а 8 октября "дочка" Globaltrans - ООО "ГТИ Финанс" запустила выкуп GDR компании, права на которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и СПБ банке, по цене 520 рублей за бумагу.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках навалочных и наливных грузов. Компания была основана в 2004 г. группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом Globaltrans. Общий парк компании по состоянию на 30 июня 2024 г. составлял 64,5 тыс. единиц подвижного состава, 94% общего парка находится в собственности.

Основными акционерами Globaltrans выступают инвесткомпания Aqniet Capital LLP (Казахстан), бенефициаром которой является бизнесмен Кайрат Итемгенов (26,7% акций), и Marigold Investments Ltd (11,5% акций), ее бенефициар - сооснователь Globaltrans Андрей Филатов. Free float составляет 55,7%.

Globaltrans Астана Международная биржа Астаны
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