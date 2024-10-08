Казахстан скорректирует добычу нефти за 2024 год с учетом ремонта на Кашагане

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Добыча нефти в Казахстане по итогам 2024 года будет скорректирована в связи с ремонтом на крупнейшем месторождении Кашаган, сообщил на пресс-конференции министр энергетики страны Алмасадам Саткалиев.

"Да, прогноз скорректирован в связи с ремонтом, который мы сейчас проводим на Кашагане. От продолжительности этого ремонта будет зависеть окончательная цифра объема добычи нефти", - сказал он.

"Цифра будет известна, как только будет известен окончательный срок завершения ремонта на месторождении", - добавил министр.

Плановый капремонт начался на Кашагане 7 октября.

Саткалиев ранее говорил, что ремонт на месторождении продлится в течение 30-40 дней. "Плановый ремонт согласован с министерством энергетики на 40 дней, но менеджмент консорциума (NCOC - ИФ) говорит, что постараются ремонт закончить в более короткие сроки, за 30 дней", - отмечал он.

Объем добычи нефти в Казахстане на текущий год запланирован в объеме 90,3 млн тонн нефти.