Поиск

Казахстан скорректирует добычу нефти за 2024 год с учетом ремонта на Кашагане

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Добыча нефти в Казахстане по итогам 2024 года будет скорректирована в связи с ремонтом на крупнейшем месторождении Кашаган, сообщил на пресс-конференции министр энергетики страны Алмасадам Саткалиев.

"Да, прогноз скорректирован в связи с ремонтом, который мы сейчас проводим на Кашагане. От продолжительности этого ремонта будет зависеть окончательная цифра объема добычи нефти", - сказал он.

"Цифра будет известна, как только будет известен окончательный срок завершения ремонта на месторождении", - добавил министр.

Плановый капремонт начался на Кашагане 7 октября.

Саткалиев ранее говорил, что ремонт на месторождении продлится в течение 30-40 дней. "Плановый ремонт согласован с министерством энергетики на 40 дней, но менеджмент консорциума (NCOC - ИФ) говорит, что постараются ремонт закончить в более короткие сроки, за 30 дней", - отмечал он.

Объем добычи нефти в Казахстане на текущий год запланирован в объеме 90,3 млн тонн нефти.

Казахстан Кашаган Алмасадам Саткалиев Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Автодилер "Рольф" планирует проведение IPO в 2025-2026 годах

Автодилер "Рольф" планирует проведение IPO в 2025-2026 годах

К строительству ВСМ Москва-Петербург хотят привлечь грузоотправителей

К строительству ВСМ Москва-Петербург хотят привлечь грузоотправителей

Рынок акций США резко снизился в начале недели

Рынок акций США резко снизился в начале недели

Рубль дешевеет в паре с юанем, в очередной раз обновив минимум с октября 2023 г.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });