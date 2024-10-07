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Добыча нефти на Кашагане приостановлена в связи с плановым ремонтом

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Плановый капитальный ремонт стартовал в понедельник на крупнейшем нефтегазовом месторождении Кашаган в Казахстане. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Минэнерго республики.

"Ремонт стартовал", - сказали в пресс-службе.

Плановый ремонт на месторождении изначально планировалось начать с 3 октября, однако старт ремонта был перенесен на 7 октября.

Накануне министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил журналистам, что ремонт на Кашагане продлится в течение 30-40 дней.

"Плановый ремонт согласован с министерством энергетики на 40 дней, но менеджмент консорциума (NCOC - ИФ) говорит, что постараются ремонт закончить в более короткие сроки, за 30 дней", - отмечал он.

Кашаган – первое морское нефтегазовое месторождение в казахстанском секторе Каспийского моря, а также крупнейший международный инвестпроект в стране. Его извлекаемые запасы составляют от 9 млрд до 13 млрд баррелей нефти. Коммерческая добыча там началась 1 ноября 2016 года. В 2023 году на месторождении было добыто 18,8 млн тонн нефти.

Акционерами NCOC являются KMG Kashagan B.V. (16,877%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807%), Total EP Kazakhstan (16,807%), AgipCaspian Sea B.V. (16,807%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,807%), CNPC Kazakhstan B.V. (8,333%), Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,563%).

Кашаган Казахстан
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