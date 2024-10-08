Операторам ЦФА-платформ могут упростить ведение реестра пользователей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил законопроект, позволяющий операторам ЦФА-платформ вносить в реестр пользователей данные, полученные в ходе идентификации клиента, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой депутатов.

Операторы информационных систем (ОИС), в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА), обязаны вести реестр пользователей. Согласно указанию ЦБ, в нем должны быть паспортные данные клиента-физлица и его ИНН.

Сейчас ОИС могут самостоятельно идентифицировать клиентов или поручать это другим организациям, такая возможность предусмотрена законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (закон о ПОД/ФТ). Если эта процедура была делегирована, то клиент предоставляет документы дважды, сначала при прохождении идентификации в другой организации, а затем оператору информсистемы для внесения данных в реестр.

Законопроект предлагает предоставить возможность ОИС вносить сведения в реестр пользователей на основании информации, полученной при идентификации клиентов по закону о ПОД/ФТ.

"Предлагаемые законопроектом изменения позволят усовершенствовать порядок ведения реестра пользователей информационной с учетом положений закона о ПОД/ФТ, что, в свою очередь, сократит нагрузку на пользователей информационной системы, в том числе в части исключения обязанности по неоднократному предоставлению документов, а также расходы ОИС по организации хранения указанных документов", - говорится в пояснительной записке к документу.

В случае принятия закон вступит в силу в день официального опубликования.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

Сейчас в реестре ЦБ 11 операторов информационных систем по выпуску ЦФА: Сбербанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Еврофинанс Моснарбанк, Тинькофф банк, НРД, Atomyze, компания "Мастерчейн", финтех-компания "Лайтхаус", "СПБ биржа" и "Блокчейн Хаб"(дочерняя компания "МТС" ).