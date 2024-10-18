Сбербанк наметил эксперименты по листингу иностранных ЦФА на своей платформе

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует работать с иностранными цифровыми финансовыми активами (ЦФА), будет проводить эксперименты по их листингу на своей платформе, сказал "Интерфаксу" в кулуарах форума Finopolis директор дивизиона "Транзакционный бизнес" Сбера Сергей Попов.

"Мы с иностранными ЦФА хотим работать, но в первую очередь мы ставим задачу выхода наших, наверно, ЦФА на публичный блокчейн. И одновременно с этим мы будем проводить, опять же, эксперименты по листингу иностранных ЦФА на наших платформах", - сказал он.

Сбербанк уже провел успешное тестирование технологической возможности учета ЦФА в публичном блокчейне. Банк трансформировал ЦФА в токен для сети Ethereum и сохранил права обладателя и устойчивую связь с информационной системой.

"В будущем пилотный проект позволит учитывать ЦФА в публичном блокчейне, взаимодействовать с другими сетями и информационными системами. Это упростит привлечение иностранных клиентов и создаст бесшовные пути взаимодействия с ними", - сказал Попов, слова которого приводятся пресс-службой.

ЦФА - цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, а также права участия в капитале непубличных акционерных обществ. Выпуск, учёт и обращение таких инструментов осуществляются в информационной системе на основе распределённого реестра.

ЦБ включил площадку Сбербанка в реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА в марте 2022 года.

Президент Владимир Путин в августе подписал закон, который с 1 ноября позволяет иностранным ЦФА торговаться на российских блокчейн-площадках. Банк России сможет запрещать размещение отдельных выпусков, если увидит угрозу финансовой стабильности. Речь идет о зарубежных ЦФА, которые подпадают под определение, прописанное для этого вида активов в российском законодательстве, то есть это могут быть права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг.