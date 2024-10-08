Операторам обмена ЦФА разрешат выдавать клиентам универсальные коды для сделок

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил законопроект, который позволит инвесторам совершать сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) с помощью уникального кода, полученного у оператора обмена ЦФА, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой депутатов.

Сейчас владельцы ЦФА с помощью кодов получают доступ в ту информационную систему, где были выпущены эти ЦФА. Если инвестор владеет ЦФА на нескольких платформах, это значит, что для доступа в каждую информсистему ему нужно иметь различные коды.

При этом подключение оператора информационной системы (ОИС) к оператору обмена ЦФА предполагает, что в рамках направления заявки на покупку или продажу ЦФА через оператора обмена ЦФА клиент должен еще подписать заявку уникальным кодом соответствующей информсистемы (усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной подписью, кодом).

Предлагаемые законопроектом изменения позволят владельцу выбирать, какой уникальный код он использует при совершении сделок с ЦФА: либо уникальный код соответствующего ОИС, либо универсальный уникальный код, полученный у оператора обмена ЦФА.

"Реализация данного предложения не предполагает монополизации уникальных кодов у оператора обмена ЦФА или необходимости совершать сделку с ЦФА путем ввода двух кодов, а лишь допускает возможность использования альтернативного уникального кода исключительно на усмотрение пользователя", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

На данный момент статус операторов обмена имеют "Московская биржа" и "СПБ биржа". "Мосбиржа" уже получила "мягкое согласие" всех ЦФА-платформ на интеграцию с ней как оператором обмена для создания вторичного рынка ЦФА, сообщали "Ведомости" в августе со ссылкой на директора биржи по цифровым активам Сергея Харинова.