Казахстан закрыл сделку по продаже бывшей "дочки" Сбербанка катарскому Lesha Bank

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Казахстанский госхолдинг "Байтерек" завершил сделку по продаже катарскому Lesha Bank 100% акций Bereke Bank (бывшая "дочка" российского Сбербанка), сообщила пресс-служба холдинга.

"Все условия соглашения были успешно согласованы сторонами. Сделка получила все необходимые одобрения казахстанских регуляторов, в том числе согласие Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), выданное в августе на получение Lesha Bank статуса банковского холдинга и разрешение на приобретение Bereke Bank", - говорится в сообщении.

Bereke Bank продолжит выполнение всех своих обязательств перед клиентами.

"Банк сохраняет текущие условия по продуктам для действующих клиентов и продолжит свою деятельность в статусе коммерческого универсального банка", - говорится в пресс-релизе.

"Байтерек" и Lesha Bank в марте заключили договор купли-продажи Bereke Bank по цене 65 млрд тенге ($134 млн по текущему курсу).

Казахстанская "дочка" Сбербанка в марте 2022 года попала под блокирующие санкции США. В сентябре 2022 года Сбербанк продал банк "Байтереку". После сделки кредитная организация сменила название на Bereke Bank. В том же месяце новый владелец банка подал в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США пакет документов о снятии санкций с финучреждения.

OFAC 8 марта 2023 года исключило Bereke Bank из санкционного списка Specially Designated Nationals (SDN) и из списка секторальных санкций (SSI).

Lesha Bank является банком, осуществляющим деятельность в соответствии с нормами шариата и имеет лицензию Qatar Financial Center Regulatory Authority от 30 июня 2010 года на проведение банковских операций, в том числе прием депозитов, заемные операции, операции с инвестициями, управление фондом коллективных инвестиций.

По данным АРРФР, на 1 июля 2024 года активы Lesha Bank составляют $2,05 млрд, собственный капитал - $0,4 млрд, коэффициент достаточности капитала - 16,9%. По итогам 2023 года банком получена чистая прибыль в размере $26,5 млн, и за 6 месяцев 2024 года - $15,5 млн.

АО "Bereke Bank" занимает 9-е место по размеру активов среди банков второго уровня Казахстана. На 1 сентября 2024 года активы банка составляли 2,338 трлн тенге.

Официальный курс на 8 октября - 484,37 тенге/$1.