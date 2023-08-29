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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Бывшая "дочка" Сбера в Казахстане возобновила работу с Masterсard

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Bereke Bank (бывшая казахстанская "дочка" "Сбербанка") возобновил работу с платежной системой Masterсard, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Картами Masterсard от банка можно расплачиваться по всему миру, включая торговые точки, кафе и рестораны, интернет-сайты и приложения, совершать переводы и получать наличные. Также клиентам доступны все виды онлайн операций, включая переводы в национальной и иностранной валюте (доллары США, евро, рубли и юани)", - говорится в пресс-релизе.

Казахстанская "дочка" Сбербанка в марте 2022 года попала под блокирующие санкции США.

В сентябре 2022 года российский Сбербанк продал ее нацхолдингу "Байтерек", после сделки фининститут сменил название на Bereke Bank. Также в сентябре новый владелец банка подал в OFAC пакет документов о снятии санкций с банка. В марте этого года банк был исключен из санкционных списков. Банк тогда сообщал, что готовится возобновить операции в инвалюте после отмены санкций.

По данным Нацбанка Казахстана, по состоянию на 1 июля 2023 года Bereke Bank занимает 9-е место по объему активов среди 21 банка страны.

Держателем 100% акций Bereke Bank является АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" - интегрированный институт развития, направленный на поддержку предпринимательства, развитие агропромышленного комплекса и обеспечение населения страны жильем. Конечным бенефициаром холдинга является правительство Казахстана. В июне 2023 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Bereke Bank долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне "BB" со "стабильным" прогнозом.

OFAC Байтерек Казахстан Сбербанк Bereke Bank Mastercard
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