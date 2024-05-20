Катарский Lesha Bank приобрел бывшую "дочку" Сбербанка в Казахстане за $146,6 млн

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Катарский Lesha Bank LLC приобрел казахстанский Bereke Bank, бывшую "дочку" российского Сбербанка, сообщила пресс-служба катарской кредитной организации.

"31 марта 2024 года между Lesha Bank и АО "НУХ "Байтерек" заключен договор купли-продажи на приобретение всего уставного капитала Bereke Bank в Республике Казахстан по цене в размере 65 млрд тенге ($146,6 млн по текущему курсу - ИФ) (...). К соглашению применяются предварительные условия, которые стороны должны выполнить для завершения сделки купли-продажи, включая предварительное условие для вступления соглашения в силу через получение от холдинга "Байтерек" необходимого одобрения", - сообщил Lesha Bank и добавил, что это одобрение получено.

Lesha Bank заявил о планах по покупке у холдинга "Бейтерек" 100% акций неназванного казахстанского банка 14 февраля 2024 года. При этом ранее председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова заявляла об интересе инвестора из Катара к Bereke Bank. Отмечалось, что цена сделки определится по итогам оценки банка со стороны катарского инвестора.

Интерес к покупке Bereke Bank проявляли Европейский банк реконструкции и развития, инвесторы из ОАЭ, Катара и банки Грузии.

Казахстанская "дочка" Сбербанка в марте 2022 года подпала под блокирующие санкции США. В сентябре 2022 года Сбербанк России продал банк "Байтереку". После сделки финансовая организация сменила название на Bereke Bank. В том же месяце новый владелец банка подал в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США пакет документов о снятии санкций с финучреждения.

OFAC 8 марта 2023 года исключило Bereke Bank из санкционного списка Specially Designated Nationals (SDN) и из списка секторальных санкций (SSI).

По данным Нацбанка Казахстана, по состоянию на 1 декабря 2023 года Bereke Bank занимал 9-е место по объему активов среди 21 банка страны.

Официальный курс на 20 мая - 443,44 тенге/$1.