Поиск
ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 15:36

Катарский Lesha Bank приобрел бывшую "дочку" Сбербанка в Казахстане за $146,6 млн

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Катарский Lesha Bank LLC приобрел казахстанский Bereke Bank, бывшую "дочку" российского Сбербанка, сообщила пресс-служба катарской кредитной организации.

"31 марта 2024 года между Lesha Bank и АО "НУХ "Байтерек" заключен договор купли-продажи на приобретение всего уставного капитала Bereke Bank в Республике Казахстан по цене в размере 65 млрд тенге ($146,6 млн по текущему курсу - ИФ) (...). К соглашению применяются предварительные условия, которые стороны должны выполнить для завершения сделки купли-продажи, включая предварительное условие для вступления соглашения в силу через получение от холдинга "Байтерек" необходимого одобрения", - сообщил Lesha Bank и добавил, что это одобрение получено.

Lesha Bank заявил о планах по покупке у холдинга "Бейтерек" 100% акций неназванного казахстанского банка 14 февраля 2024 года. При этом ранее председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова заявляла об интересе инвестора из Катара к Bereke Bank. Отмечалось, что цена сделки определится по итогам оценки банка со стороны катарского инвестора.

Интерес к покупке Bereke Bank проявляли Европейский банк реконструкции и развития, инвесторы из ОАЭ, Катара и банки Грузии.

Казахстанская "дочка" Сбербанка в марте 2022 года подпала под блокирующие санкции США. В сентябре 2022 года Сбербанк России продал банк "Байтереку". После сделки финансовая организация сменила название на Bereke Bank. В том же месяце новый владелец банка подал в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США пакет документов о снятии санкций с финучреждения.

OFAC 8 марта 2023 года исключило Bereke Bank из санкционного списка Specially Designated Nationals (SDN) и из списка секторальных санкций (SSI).

По данным Нацбанка Казахстана, по состоянию на 1 декабря 2023 года Bereke Bank занимал 9-е место по объему активов среди 21 банка страны.

Официальный курс на 20 мая - 443,44 тенге/$1.

Байтерек Казахстан Катар Мадина Абылкасымова Сбербанк Bereke Bank Lesha Bank
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сроки поставок автозапчастей в Россию стали расти с декабря 2023 года

Сроки поставок автозапчастей в Россию стали расти с декабря 2023 года

Минфин предложит налоговую амнистию компаниям, готовым отказаться от оптимизации

Виноделы юга РФ прогнозируют рост цен на свою продукцию из-за акцизов и расходов. Обзор

Виноделы юга РФ прогнозируют рост цен на свою продукцию из-за акцизов и расходов. Обзор

Силуанов заявил, что прогрессия в НДФЛ должна затронуть лишь обеспеченных граждан

Силуанов заявил, что прогрессия в НДФЛ должна затронуть лишь обеспеченных граждан

Майские заморозки могут обернуться снижением урожая на юге России. Обзор

Майские заморозки могут обернуться снижением урожая на юге России. Обзор
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });