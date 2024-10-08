"Коблик Групп" начала выпуск с/х техники на бывшем заводе John Deere в Оренбуржье

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - "Коблик Групп" (Москва) инвестирует 1,5 млрд рублей в развитие бывшего завода John Deere в Оренбуржье, приостановившего работу из-за санкций. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области Игнат Петухов.

"Менее чем за 3 месяца налажены новые технологические процессы. Люди приступили к работе и уже есть первые единицы готовой продукции", - написал Петухов.

Он представил видео первой зерносушилки, выпущенной на оренбургском предприятии.

По информации Петухова, пока на предприятии заняты 30 человек, но в течение года инвестор намерен выйти на "производственную мощь", планируется создать 200 рабочих мест.

Ожидается, что предприятие будет давать 160 млн рублей налоговых отчислений в год, отметил министр.

Как сообщалось, "Коблик Групп" заявила о планах покупки оренбургского завода весной прошлого года. Компания рассчитывала еще в 2023 году перезапустить производство на предприятии: на первом этапе в Оренбург планировалось перевести производство прицепных машин, в последующем – выпускать зерноперегрузчики, конвейерные сушилки.

"Коблик Групп" – российская компания по производству оборудования для послеуборочной обработки зерна (очистки, сушки, хранения) , говорится на ее сайте. Холдинг объединяет машиностроительные заводы в Воронеже, Смоленске и Минске.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО "Коблик Групп" принадлежит Егору Коблику, контролирующему еще ряд юрлиц, в их числе ООО "Воронежсельмаш", ООО "Зарайская кузница", ООО "Коблик-Металл" (Нижегородская область), ООО "Ромакс" и ООО "Сельмашсервис" (оба – Воронеж).

Американская Deere & Co – один из крупнейших в мире производителей сельхозтехники, в 2019 году перевела из подмосковного Домодедово в Оренбуржье завод по сборке комбайнов, тракторов и строительной техники. Инвестиции в подготовку новой промплощадки составили 1,2 млрд рублей.