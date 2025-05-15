Deere снизила квартальную чистую прибыль на 24%, лучше прогноза

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель сельскохозяйственных и строительных машин Deere & Co. во втором квартале 2025 финансового года снизил чистую прибыль на 24% и выручку - на 16%.

За квартал, который завершился 28 апреля, чистая прибыль компании составила $1,804 млрд, или $6,64 в расчете на акцию, по сравнению $2,37 млрд, или $8,53 на акцию, годом ранее. Выручка снизилась до $12,763 млрд с $15,235 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне $5,58 на акцию.

Продажи подразделения крупной сельскохозяйственной техники Deere в отчетном квартале уменьшились на 21% (до $5,23 млрд), малогабаритного сельскохозяйственного и торфяного оборудования - на 6% (до $2,994 млрд). Доходы подразделения, занимающегося лесозаготовительной и строительной техникой, упали на 13% (до $2,947 млрд).

Deere теперь планирует в 2025 фингоду получить чистую прибыль в диапазоне $4,75 -5,5 млрд, в то время как ранее ожидалось $5-5,5 млрд.

Также прогнозируется, что доходы в сегменте крупной техники упадут на 15-20%, малогабаритной техники и лесозаготовительной и строительной техники - на 10-15%.