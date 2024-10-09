Нефть Brent подорожала до $77,87 за баррель после обвала накануне

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок демонстрируют подъем утром в среду после резкого падения днем ранее на сигналах о готовности "Хезболлы" к перемирию с Израилем.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 по московскому времени составляет $77,87 за баррель, что на $0,69 (0,89%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты упали на $3,75 (4,6%), до $77,18 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на $0,61 (0,83%), до $74,18 за баррель. По итогам прошлой сессии цена фьючерса снизилась на $3,57 (4,6%), до $73,57 за баррель.

Бывший лидер "Хезболлы" Хасан Насралла согласился на прекращение огня с Израилем незадолго до того, как был убит 27 сентября в результате израильского авиаудара по столице Ливана, заявил глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб.

Между тем исполняющий обязанности главы "Хезболлы" Наим Кассем сказал, что группировка поддерживает усилия Ливана по заключению соглашения о перемирии с Израилем, написало агентство France Presse. Двое его предшественников были убиты израильскими военными, заявил накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Неясно, согласится ли Израиль на перемирие без полной и безоговорочной капитуляции "Хезболлы", - отметил старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн. Соответственно, операция Израиля в Ливане может продолжиться, добавил он.

Еще одним негативным фактором для рынка нефти стало то, что представители Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) Китая накануне не объявили о новых масштабных стимулах, на которые надеялись трейдеры.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти в США на 10,9 млн баррелей на прошлой неделе. Это максимальный прирост с ноября прошлого года.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду. Аналитики в среднем ожидают, что они укажут на увеличение запасов нефти на 1,9 млн баррелей, согласно опросу Trading Economics.