Поиск

Нетаньяху сообщил о ликвидации нового руководителя "Хезболлы"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Израильтянам удалось уничтожить Хашема Сафиэддина, которого избрали руководителем ливанского шиитского движения "Хезболла" после ликвидации Хасана Насраллы, длительное время занимавшего эту должность.

По данным The Times of Israel, гибель Сафиэддина подтвердил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху. Как заявил премьер, "он был уничтожен в результате удара по Бейруту в прошлый четверг".

Нетаньяху утверждает, что погиб и тот, кто мог бы сменить Сафиэддина на посту руководителя "Хезболлы". При этом израильский премьер не назвал этого человека по имени.

Израильские ВВС 27 сентября нанесли мощный авиаудар по южному пригороду Бейрута, где расположена центральная штаб-квартира "Хезболлы". В результате этого удара погиб бывший генеральный секретарь движения Хасан Насралла.

Хроника 07 октября 2023 года – 08 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Израиль Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent в 2024 году до $80,9 за баррель

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent в 2024 году до $80,9 за баррель

Пограничники РФ с 1 января перестанут нести службу на КПП на границе Армении и Ирана

Пограничники РФ с 1 января перестанут нести службу на КПП на границе Армении и Ирана

Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности в феврале 2025 года

Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности в феврале 2025 года

Производителей коньяка во Франции тревожат планы ЕС и КНР взаимно повысить пошлины

Производителей коньяка во Франции тревожат планы ЕС и КНР взаимно повысить пошлины

Великобритания ввела санкции против войск РХБЗ РФ

Нобелевскую премию по физике присудили за машинное обучение

Нобелевскую премию по физике присудили за машинное обучение

ЕС ввел новый санкционный режим против РФ "за дестабилизирующую деятельность"

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер назначена старшим советником президента

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер назначена старшим советником президента

Суд США предписал Google снять ограничения для сторонних магазинов приложений для Android

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });