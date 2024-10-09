Границы ТОР "Хабаровск" расширили под Тихоокеанскую ж/д и порт "Эльга"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Правительство расширило границы территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск" под проекты, связанные с развитием Эльгинского угольного месторождения, сообщает сайт правительства.

Границы расширены под порт "Эльга", строящийся на побережье Охотского моря, и Тихоокеанскую железную дорогу, которая свяжет месторождение (располагается в Якутии) и порт.

Реализация этого проекта позволит создать около 1,5 тысяч рабочих мест и привлечь примерно 89,5 млрд рублей частных инвестиций. При этом последний раз данные о стоимости проектов озвучивались в сентябре 2023 года - тогда capex порта составлял 137 млрд рублей (с учетом кредитных средств). Еще ранее компания оценивала инвестиции в дорогу и порт в 146,6 млрд рублей.

Как сообщалось, строительством Тихоокенской ж/д занимается компания "Эльгауголь". Дорога необходима для вывоза угля с месторождения через порт "Эльга", который компания также строит сама, его мощность 30 млн тонн в год. В будущем провозная мощность дороги может вырасти в 1,7 раза - до 50 млн тонн в год.

"Эльгауголь" начала строить железную дорогу в 2022 году. Запуск запланирован на 2025 год.

Эльгинское месторождение - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC.

Основными владельцами Эльгинского угольного проекта являются Альберт Авдолян и его партнеры.