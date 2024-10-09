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В Банке России предложили просчитать риски инвестиций со счетов "С" в акции

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Идея снятия ограничений на инвестиции средств нерезидентов со счетов "С" на российском фондовом рынке для повышения ликвидности нуждается в анализе на предмет потенциальных рисков, такие изменения возможны только по решению президента, поскольку требуют корректировки его указа, предупредили в Банке России.

Об этом журналистам в кулуарах Уральской конференции НАУФОР заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова.

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Председатель наблюдательного совета "Московской биржи" Сергей Швецов 8 октября на IPO-форуме, организованном АКРА, предложил разрешить инвестировать в российский фондовый рынок средства со счетов типа "С" как минимум дружественным нерезидентам.

"Да, может быть, С-счета тактически были оправданы (в момент введения в 2022 году - ИФ), но стратегически - это точно шаг в другую сторону. И то, что нет воли хотя бы по не недружественным иностранным инвесторам разрешить с С-счетов инвестировать в российскую экономику, для меня очень странно. Потому что, еще раз, тактически шаги абсолютно были верные, но стратегически С-счета убивают наш дисконт и лишают капитализации", - заявил он.

Сейчас "дружественные" иностранцы могут инвестировать на российском фондовом рынке наравне с резидентами, но если по каким-то причинам их средства оказались на закрытых спецсчетах "С", на них распространяются те же ограничения, что и на недружественных.

По словам Шишлянниковой, потенциальная либерализация режима С-счетов - вопрос не на уровне Банка России: "принимать это решение надо на самом высшем уровне". "Потому что эти ограничения предусмотрены указом № 95 и, соответственно, изменения в этой части могут быть приняты только путем внесения соответствующих изменений в указ", - сказала Шишлянникова 9 октября.

Поскольку российскому рынку нужна дополнительная ликвидность, такого рода предложения в принципе заслуживают внимания, отметила она. "Оно должно быть рассмотрено с учетом всех рисков, которые есть, поэтому надо их анализировать и смотреть. Надеемся, что "Московская биржа", которая это предложила, уже проанализировала, и готова поделиться своими результатами", - добавила Шишлянникова.

"Дружественные нерезиденты могут инвестировать и сейчас, вопрос в другом - почему у дружественных нерезидентов оказались деньги на счетах типа "С". Если это была ошибка, то у нас был предусмотрен целый ряд мероприятий для того, чтобы эти средства со счетов типа "С" вывести и, соответственно, инвестировать в общем порядке без каких-то ограничений. Поэтому здесь вопросов нет. Но если есть деньги на счетах типа "С" и это не ошибка, то это деньги, которые туда попали неслучайно", - заключила Шишлянникова.

Для счетов типа "С" действует единый режим, он не предусматривает деления на дружественный/недружественный, добавила она.

Московская биржа НАУФОР Ольга Шишлянникова Сергей Швецов Банк России
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