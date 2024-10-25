Глава ЦБ не поддержала идею инвестирования средств со счетов "С" в фондовый рынок РФ

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Средства на счетах типа "С" не могут быть надежным источником инвестиций на российском фондовом рынке, нужно создавать привлекательные условия для привлечения новых средств нерезидентов, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Введение таких счетов было ответной мерой на замораживание активов и Центрального банка, и частных лиц, и поэтому, на мой взгляд, она в этом виде и должна сохраняться. И за счет этого ресурса невозможно создать какой-то надежный источник для инвестирования. Нам нужно создавать привлекательные инвестиционные условия для того, чтобы российские граждане и бизнес, и иностранцы - и дружественные, и недружественные, кто хочет инвестировать в российскую экономику - чтобы они инвестировали", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"И мы действительно с Минфином считаем, что для этого нужно создать условия для нерезидентов, если они инвестируют после начала 2022 года, то надо дать им возможность и репатриировать прибыль, и так далее, если они продолжают инвестировать в российскую экономику. Поэтому я не очень поддерживаю идею использования счетов типа "С" для такого рода инвестиций", - добавила она.

Председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов ранее в октябре предложил разрешить инвестировать в российский фондовый рынок средства со счетов типа "С" как минимум дружественным нерезидентам. "Да, может быть, С-счета тактически были оправданы (в момент введения в 2022 году - ИФ), но стратегически - это точно шаг в другую сторону. И то, что нет воли хотя бы по не недружественным иностранным инвесторам разрешить с С-счетов инвестировать в российскую экономику, для меня очень странно. Потому что, еще раз, тактически шаги абсолютно были верные, но стратегически С-счета убивают наш дисконт и лишают капитализации", - заявил он.

Идея снятия ограничений на инвестиции средств нерезидентов со счетов "С" на российском фондовом рынке для повышения ликвидности нуждается в анализе на предмет потенциальных рисков, такие изменения возможны только по решению президента, поскольку требуют корректировки его указа, отмечала директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.

Сейчас "дружественные" иностранцы могут инвестировать на российском фондовом рынке наравне с резидентами, но если по каким-то причинам их средства оказались на закрытых спецсчетах "С", на них распространяются те же ограничения, что и на недружественных. Для счетов типа "С" действует единый режим, он не предусматривает деления на дружественный/недружественный, поясняла Шишлянникова.