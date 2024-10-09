Президент ограничил указом возможность продажи российских акций со счетов "С" на торгах

Указ действует до 31 декабря 2025 года

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В России приняты дополнительные меры для пресечения попыток вывести на торги российские акции со счетов типа "С" в обход антисанкционного регулирования и уточнен порядок их учета.

Президент РФ Владимир Путин 2 октября подписал указ № 840 "О временном порядке учета некоторых ценных бумаг". Указ предусматривает перевод ценных бумаг, которые депозитарии учитывают на счетах депо типа "С" своих депонентов, на лицевые счета типа "С", открытых самим депозитариям.

По решению совета директоров Банка России, последовавшему за указом, его требования распространяются на акции российских АО, в том числе со статусом международной компании (то есть редомицилированных). Размещенный на сайте регулятора документ обязывает завершить операции по открытию лицевых счетов типа "С" и переводу на них бумаг до 11 октября.

"Меры, предусмотренные указом, направлены на пресечение возможности без соблюдения требований указов президента совершать сделки с учитываемыми на счетах депо типа "С" ценными бумагами на организованных торгах", - объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России.

"Акции, учитываемые на лицевых счетах типа "С" депозитариев, не могут учитываться на торговых или клиринговых счетах депо, также не допускается построение "цепочек" учета из нескольких депозитариев по таким акциям. При этом лицевые счета типа "С" депозитариям будет открывать тот регистратор, который в настоящее время осуществляет ведение соответствующего реестра владельцев ценных бумаг. Реализация требований указа №840 и решения совета директоров не повлечет перенос всех счетов депо типа "С" в реестр, а только изменит цепочку учета ценных бумаг, учитываемых на таких счетах", - отметили в ЦБ.

Также совет директоров Банка России для пресечения недобросовестных практик, связанных с совершением сделок с ценными бумагами, учитываемыми на счетах "С", а также при расконвертации депозитарных расписок, ограничил проведение отдельных видов операций по счетам депо типа "С", добавили в ЦБ.

Указ действует до 31 декабря 2025 года.

Банк России ранее неоднократно предупреждал профучастников о необходимости соблюдения антисанкционного регулирования при проведении сделок с российскими активами и принимал меры для закрытия лазеек по переводу бумаг из внешнего контура. Так, например, в конце августа регулятор выпустил предписание для депозитариев по обособленному учету на счетах доверительных управляющих российских бумаг, в число владельцев которых после 1 марта 2022 года входили недружественные нерезиденты. При этом опубликованный в марте 2023 года президентский указ № 138 ("О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг") уже обязывал депозитариев обеспечивать обособленный учет таких бумаг и допускал сделки с ними только при наличии разрешения ЦБ или правкомиссии.