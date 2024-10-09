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Нефть Brent подешевела до $76,58 за баррель

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок начали снижаться днем в среду после падения по итогам предыдущей сессии.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:19 по московскому времени понизились на $0,6 (0,78%), до $76,58 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к указанному времени на $0,61 (0,83%), до $72,96 за баррель.

Накануне обе марки подешевели на 4,6%. Серьезным негативным фактором для рынка стало то, что представители Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) Китая во вторник не объявили о новых масштабных стимулах, на которые надеялись трейдеры.

Также трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где Израиль пока не нанес ответного удара по Ирану в качестве реакции на недавнюю ракетную атаку, но продолжает наземную операцию на юге Ливана.

Тем временем исполняющий обязанности главы "Хезболлы" Наим Кассем сказал, что группировка поддерживает усилия Ливана по заключению соглашения о перемирии с Израилем, написало агентство France Presse. Двое его предшественников были убиты израильскими военными, заявил накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Повышенные геополитические риски поддерживали цены на нефть и, вероятно, продолжат это делать, - написали аналитики Morgan Stanley. - Однако баланс на рынке смещается в сторону ослабления".

Эксперты банка повысили рекомендацию для цен марки Brent на четвертый квартал этого года на $5, до $80 за баррель.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил о росте запасов в США на прошлой неделе на 10,9 млн баррелей, что является максимальным приростом с ноября прошлого года.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду. Аналитики в среднем ожидают, что они укажут на увеличение запасов нефти на 1,9 млн баррелей, согласно опросу Trading Economics.

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