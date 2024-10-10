Рост ставок по ипотеке в США за неделю стал максимальным с апреля

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В США ставки долгосрочных ипотечных кредитов за последнюю неделю выросли на максимальную величину с апреля. Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,32% годовых по сравнению с 6,12% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 7,57%.

Пятнадцатилетние кредиты предоставляются сейчас в среднем под 5,41% годовых против 5,25% неделей ранее и 6,89% год назад.

"После публикации более сильного, чем ожидалось, отчета о состоянии рынка труда в сентябре ставка по тридцатилетней ипотеке показала самый большой недельный подъем с апреля, - отмечает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер. - Однако мы должны помнить, что рост ставок в значительной степени обусловлен изменениями в ожиданиях, а не базовой экономикой, которая была сильной основную часть года".

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая в свою очередь чутко реагирует на повышение ставки Федеральной резервной системы и прогнозы в отношении ее динамики в будущем. Доходность 10-летних US Treasuries в ходе торгов в четверг составляет 4,105% годовых по сравнению с 3,852% неделей ранее.