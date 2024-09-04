Эксперты IfW спрогнозировали снижение ВВП Германии на 0,1% в 2024 году

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Позитивные предварительные сигналы в отношении экономики Германии не оправдались, ВВП страны вновь снизится в 2024 году, говорится в обзоре Кильского Института мировой экономики (IfW).

Эксперты IfW ожидают уменьшения ВВП ФРГ на 0,1% в текущем году. Спад, таким образом, будет отмечен второй год подряд – в 2023 году экономика Германии сократилась на 0,3%.

Ранее IfW ожидал, что ВВП страны немного увеличится в этом году.

"Предыдущие позитивные ожидания, вызванные предварительными индикаторами, разочаровали, - отмечает глава отдела экономических прогнозов IfW Стефан Кутс. - Недостаток доверия к экономике среди потребителей сдерживает расходы, а в производственном секторе продолжается спад".

Темпы роста потребительских цен в Германии, как ожидается, достигнут целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2% к концу следующего года. Безработица составит 6% в текущем и 6,1% в 2025 году, прогнозирует IfW.

Поскольку инфляция в еврозоне замедляется, а экономика находится в упадке, европейскому ЦБ следует продолжать смягчение денежно-кредитной политики, заявил в недавнем интервью газете Boersen-Zeitung президент IfW Мориц Шуларик.

"С учетом инфляционных прогнозов, а также слабой экономической динамики в еврозоне, и особенно в Германии, нынешние масштабы ограничительной монетарной политики более не целесообразны", - считает Шуларик.